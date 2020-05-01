В Свердловской области у 257 врачей подтвержден коронавирус

19:43 | 22.05.2020

Фото: medrussia.org

257 свердловских врачей имеют коронавирус, об этом сообщает Е1, ссылаясь на главного санврача региона Дмитрия Козловских.



«Всего у нас заболели 257 медицинских работников, это 7,7% в общей структуре инфицированных. Большая часть из них выявлена при плановых осмотрах. Медики попадают в категорию риска, которая тестируется раз в неделю. Вот при таких осмотрах в отсутствие симптоматики они были выявлены. Естественно, они в таком случае отстраняются от работы», — цитирует Козловских Е1.



Стоит отметить, что 6 мая количество заболевших врачей составляло 124 человека.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»