В Екатеринбурге в благодарность врачам появилось граффити размером с пятиэтажный дом

11:37 | 22.05.2020

Фото: Е1.RU

Минувшей ночью в Екатеринбурге напротив больницы № 40 появилось гигантское граффити в благодарность врачам.



На рисунке размером с пятиэтажный дом изображен врач и несколько надписей COVID-19.



По словам местных жителей, художники провели бессонную ночь – приступили к работе уже затемно и рисовали под лучами прожекторов. На утро красок стало не видно. Сейчас на торце дома остался только контур.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»