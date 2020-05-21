Жителя Екатеринбурга признали виновным в краже аккумуляторов с тягача

10:39 | 22.05.2020

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал местного жителя виновным в краже аккумуляторов с тягача.



Как установлено в ходе судебного следствия, 20 февраля 2020 года мужчина и соучастник ехали на автомобиле и увидели грузовой тягач «КАМАЗ 5410». В этот момент у них возник преступный умысел на тайное хищение двух аккумуляторов.



Соучастник наблюдал со стороны, а мужчина подошёл к автомобилю «КАМАЗ 5410» и вытащил два аккумулятора марки «Тюменский медведь», чем нанёс убыток потерпевшему в размере 20 тысяч рублей.



Отмечается, что на момент совершения преступления у подсудимого имелась непогашенная в установленном законом порядке судимость за преступление против собственности.



Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»