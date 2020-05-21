В Асбесте ночью горели дом, гараж и машина

09:43 | 22.05.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Асбесте произошёл пожар на улице Баженовской. Там на 120 квадратных метров полыхали дом, гараж и автомобиль «ВАЗ-2114». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация о возгорании поступила в диспетчерскую в 1:10. На место происшествия выезжали 10 спасателей на двух единицах техники. В 1:28 открытое горение было ликвидировано, в 2:42 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций.



Установлено, что на площади 120 кв. м полностью сгорели гараж и «ВАЗ-2114», остались повреждены кровля, перекрытие, внутренняя обшивка и домашнее имущество частного жилого дома.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»