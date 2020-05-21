На Среднем Урале от укусов клещей пострадали свыше 13 000 человек

09:09 | 22.05.2020

В Свердловской области клещи покусали 13 605 человек. Этот показатель в 1,2 раза выше аналогичного периода прошлого года (11159).



С клещевым вирусным энцефалитом госпитализированы 19 свердловчан, в числе которых оказался ребёнок, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 42 человека, среди которых 18 детей. Среди пострадавших 3,5 тысячи детей.



Клещи активны уже в 65 муниципалитетах. В Екатеринбурге пострадали 4 798 горожан (35% от всех пострадавших в регионе). Лидеры по числу укушенных также Пышминский, Тугулымский, Талицкий, Асбестовский, Тавдинский ГО, Слободо-Туринский МР, ГО Рефтинский, Верхотурье, Байкаловский МР, Каменск-Уральский, Ирбитский МО.



В лабораториях исследовано 3 850 особей клещей, снятых с людей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 68 пробах (1,8%), возбудитель иксодового клещевого боррелиоза – в 1 178 пробах (36,2%) из 3 252, возбудитель моноцитарного эрлихиоза – в 34 пробах (1,6%) и гранулоцитарный анаплазмоз положительные 22 пробы (1,0%) из 2136 проб.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»