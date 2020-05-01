Евгений Куйвашев предложил уральским выпускникам придумать, как отметить окончание школы дистанционно

18:57 | 21.05.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил выпускникам придумать, в каком формате можно дистанционно отметить окончание школы. Обращение к юношам и девушкам он опубликовал в своем Instagram.



«Сейчас в школах предлагают разные форматы организации праздника. Кто-то собирает видеопоздравление от учителей, другие готовят флешмобы с размещением фотографий выпускников в соцсетях. Появилась идея организации онлайн-концерта с участием популярных музыкантов. В этом году 11 класс заканчивают 19 696 человек. Предлагаю всем выпускникам подключиться: пишите свои идеи, как организовать праздник, прямо здесь, а мы с учителями подумаем, как можно будет реализовать ваши желания», - написал глава региона.



Напомним, что школьникам и студентам пришлось перейти на дистанционное обучение в марте этого года. На сегодняшний день планируется, что следующий учебный год начнется без задержек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»