ВИЧ-инфицированным екатеринбуржцам помог соцпроект «Чтобы жить»

15:02 | 21.05.2020

Фото: forlive.info

Екатеринбуржцам, страдающим ВИЧ, в период профилактики коронавируса и режима самоизоляции помог социальный проект «Чтобы жить». Об это сообщает пресс-служба городской администрации.



Так, сотрудники и волонтеры некоммерческой организации доставили необходимые антиретровирусные препараты 350 екатеринбуржцам, страдающим заболеванием.



Как отметил заместитель директора социального проекта Иван Садыхов, в условиях, когда приём пациентов в свердловском областном центре профилактики и борьбы со СПИД ограничен, несколько некоммерческих организаций объединили свои усилия, чтобы помочь медучреждению в решении острой проблемы.



– Сейчас многие организации, которые занимаются профилактикой ВИЧ в России, не могут напрямую взаимодействовать с целевой аудиторией. Нам удалось сохранить возможность работать офлайн – без этого наши действующие и потенциальные клиенты оказались бы в критической ситуации. В Екатеринбурге несколько тысяч ВИЧ-пациентов находятся на лечении, 350 из них взяла на сопровождение наша организация, – рассказал ван Садыхов.



Добавим, что каждый день волонтеры проекта «Чтобы жить» совершают до десяти выездов по адресам нуждающихся. Кроме того, они проводят онлайн-консультации и вебинары для ВИЧ-инфицированных, от которых сейчас поступает очень много запросов, ведь общее состояние тревожности сказывается на людях с хроническим заболеванием.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»