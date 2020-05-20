На Среднем Урале скончались ещё два пациента с Covid-19

12:44 | 21.05.2020

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё две смерти пациентов с подтверждённым Covid-19. Общее число скончавшихся в регионе составляет 10.



Напомним, по данным на 21 мая, на Среднем Урале Covid-19 обнаружен у 3308 человек (+ 174 случая за минувшие сутки). Из больниц региона выписано еще 86 человек. Уральские врачи вылечили всего 976 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»