Санитарные врачи озвучили требования к проведению летней оздоровительной кампании

16:14 | 20.05.2020

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Санитарные врачи озвучили рекомендации и требования для старта летней оздоровительной кампании в Свердловской области. Окончательное решение о дате начала примут 25 мая по итогам заседания областной оздоровительной комиссии.



Летняя оздоровительная кампания в первую очередь начнется на территориях, где наиболее благоприятна эпидобстановка. Допуск к участию получат учреждения, имеющие декларацию соответствия санитарно-эпидемиологическим условиям работы. По данным свердловского Роспотребнадзора, на 20 мая уже около 60% оздоровительных лагерей получили санэпидзаключения.



Санитарные врачи также озвучили требования к проведению оздоровительной кампании:



- непрерывное пребывание детей и сотрудников на территории учреждения в течение смены



- запрет на посещение и передачу посылок



- образовательные программы выстроят так, чтобы соблюдалась изоляция по отрядам, также в приоритете будет времяпрепровождение на свежем воздухе



- корпуса и помещения лагерей оснастят обеззараживателями и рециркуляторами воздуха, будут закуплены антисептические средства



- педагогические работники пройдут обучающий онлайн-курс, в который будет включена информация о всех необходимых для соблюдения санитарно-эпидемиологических требованиях



Добавим, что реализацию регионального проекта «Поезд здоровья» приходится пока что отложить до июля.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»