Хранение гигабайтов и защита от подписок: МегаФон запустил новые тарифы

13:43 | 20.05.2020

Уральцам стали доступны тарифы, где можно сохранять оплаченные гигабайты интернета навсегда и тратить их, когда удобно. Из преимуществ линейки также возможность бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе и забыть о нежелательных платных подписках – защита от них включена во все тарифы.



Для создания новых тарифов был проанализирован пользовательский опыт более 20 млн клиентов всех операторов связи от 14 до 60 лет.



«Цифровые потребности наших абонентов быстро меняются, и для нас важно, чтобы тарифная линейка включала самые актуальные услуги. Мы видим, что основное ожидание абонентов - это прозрачность. В новой линейке оплаченные услуги никогда не сгорают – гигабайтами интернета, включенными в пакет, можно воспользоваться в любое время. При этом случайное подключение нежелательных сервисов исключено – мы встроили защиту от платных подписок в интернете во все тарифные планы бесплатно. В течение года линейка будет развиваться, и мы предложим абонентам новые возможности и преимущества, чтобы не переплачивать и всегда оставаться на связи», - отмечает Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона.



Использование мобильного интернета от месяца к месяцу может меняться. Например, в самоизоляции некоторые абоненты подключены к домашней сети и не используют полностью пакет интернета. Все оплаченные гигабайты в новой линейке переносятся в копилку, хранятся там бессрочно и расходуются автоматически, если закончился интернет, включенный в тариф.



Лишними гигабайтами можно делиться с близкими – все тарифные планы позволяют бесплатно раздавать интернет по WiFi со своего смартфона без ограничения скорости.



В новой линейке WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat не расходуют пакет интернета и работают даже при отрицательном балансе. Это поможет оставаться на связи, даже если нет возможности пополнить счет.



Пользователям новой линейки автоматически подключается бесплатный пакет из 50 ТВ-каналов, при этом мобильный трафик при просмотре МегаФон ТВ не расходуется.



Абонент может выбрать один из пяти основных или двух премиальных тарифов. Тем, кто редко звонит и пользуется интернетом только для чтения новостей и общения в мессенджерах, подойдет тарифный план «Без переплат. Минимум», кто много общается голосом, может выбрать тариф «Без переплат. Звонки» с включенными минутами на мобильные и городские номера и безлимитом внутри сети МегаФон.



Абоненты, которые не привыкли ограничивать себя в трафике, могут выбрать тариф с безлимитным интернетом «Без переплат. Максимум» или один из премиальных VIP и Премиум с большим пакетом минут и дополнительными привилегиями для пользователей. Перейти на новый тариф можно самостоятельно в Личном кабинете МегаФона или с помощью консультантов в салонах связи.



Сим-карту можно заказать онлайн в интернет-магазине МегаФона или на партнерских площадках, удаленно зарегистрироваться в приложении МегаФона, выбрать любой тарифный план – и сразу начать пользоваться услугами связи.



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