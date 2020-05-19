В войска из Свердловской области отправятся 4026 призывников

09:40 | 20.05.2020

Фото: sm-news.ru

Из Свердловской области для прохождения военной службы в войска отправятся 4026 призывников, об этом рассказали в пресс-службе ЦВО.



Большая часть новобранцев отправится на Дальний Восток и в Подмосковье, 15 свердловчан будут проходить службу в Президентском полке ФСО и 10 человек в научных подразделениях Минобороны РФ.



Призывники будут доставлены к местам прохождения службы в полупустых вагонах с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»