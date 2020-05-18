Под Серовом демонтировали мост, неправильно законсервированный в 2012 году

13:39 | 19.05.2020

Фото: Уральская транспортная прокуратура

На перегоне Серов-Сортировочный – Источник прошел демонтаж аварийных элементов неэксплуатируемого железнодорожного пути, обнаруженных во время проверки, организованной Серовской транспортной прокуратурой.



Как сообщили в ведомстве, ранее по мосту осуществлялись грузовые перевозки. В 2012 году участок железнодорожного пути законсервировали, однако верхнее строение железной дороги демонтировано не было. Конструкция находилась над другими железнодорожными путями, по которым проходят пассажирские и грузовые поезда, и никак не была закреплена. Таким образом, элементы представляли опасность жизни и здоровью людей.



В результате Серовская транспортная прокуратура внесла представление начальнику Серовской дистанции и опасный участок был демонтирован.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»