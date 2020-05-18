Число заражённых Covid-19 в России приблизилось к 300 000

За последние сутки в России выявлено 9263 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Всего в стране выявлен 299 941 случай заражения в 85 регионах.Выписан по выздоровлению ещё 5921 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 76 130 человек.За сутки зафиксировано 115 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 2837 человек.