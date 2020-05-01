Из здания горадминистрации Екатеринбурга экстренно госпитализировали одного из работников

17:23 | 18.05.2020

Фото: екатеринбург.рф

Сегодня из мэрии Екатеринбурга экстренно госпитализировали сотрудника МБУ «Электронный Екатеринбург». Об этом сообщает «Городской портал. Екатеринбург».



В здание медики вошли в «противочумных костюмах» и вывели работника с высокой температурой. Информацию подтвердила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчан. Наличие у госпитализированного коронавируса не подтверждается.



В горадминистрации заверяют, что ситуация под контролем. «Могу лишь подтвердить, что скорая у нас действительно была — приезжала к одному из сотрудников. Это не сотрудник горадминистрации, но одного из ведомств, находящихся в здании. Причину госпитализации назвать не можем — это часть медицинской тайны», – поясняла Виктория Мкртчян.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»