Новости дня
15:20 | 18.05.2020
Фото: 53news.ru
Прокуратура добилась принудительной госпитализации свердловчанина с туберкулезом легких
В надзорном ведомстве рассказали, что мужчина неоднократно отказывался от госпитализации, не принимал медицинские препараты, кроме того, часто злоупотреблял спиртными напитками.
Поскольку туберкулез внесен в Перечень социально значимых заболеваний и Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, мужчина, своим отказом от лечения, нарушил ст. 27 Федерального закона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
С целью сохранения конституционных прав на охрану жизни и здоровья населения, городская прокуратура направила в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила заявление о принудительной госпитализации свердловчанина в противотуберкулезную организацию.
Суд удовлетворил требование прокурора – мужчина госпитализирован и проходит лечение в диспансере.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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