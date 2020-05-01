Прокуратура добилась принудительной госпитализации свердловчанина с туберкулезом легких

15:20 | 18.05.2020

Фото: 53news.ru

В Верхней Салде прокуратура выявила факт отказа местного жителя, стоящего на учете в ГБУЗ Свердловской области «Верхнесалдинская центральная городская больница» по поводу заболевания туберкулезом легких с фазой инфильтрации (+), от прохождения обследования и лечения. Отметим, на данной (активной) стадии больной представляет опасность для окружающих, форма болезни является заразной.



В надзорном ведомстве рассказали, что мужчина неоднократно отказывался от госпитализации, не принимал медицинские препараты, кроме того, часто злоупотреблял спиртными напитками.



Поскольку туберкулез внесен в Перечень социально значимых заболеваний и Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, мужчина, своим отказом от лечения, нарушил ст. 27 Федерального закона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».



С целью сохранения конституционных прав на охрану жизни и здоровья населения, городская прокуратура направила в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила заявление о принудительной госпитализации свердловчанина в противотуберкулезную организацию.



Суд удовлетворил требование прокурора – мужчина госпитализирован и проходит лечение в диспансере.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»