Житель Екатеринбурга поплатился «Лэнд Ровером» за долг в 1,5 миллиона рублей

14:06 | 18.05.2020

Фото: УФССП по Свердловской области

В Кировский районный отдел судебных приставов Екатеринбурга УФССП России по Свердловской области поступил исполнительный лист о взыскании с местного жителя суммы более 1,5 миллионов рублей.



Как сообщает отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области, мужчина взял в долг по договору займа 1,5 миллиона рублей и не вернул вовремя. В связи с этим накопились 56 тысяч рублей в виде процентов за нарушение срока возвращения займа. Кредитор обратился в суд.



Несмотря на то, что должник знал о возбуждении исполнительного производства, он все равно не спешил возвращать долг. Тогда судебным приставам пришлось арестовать и эвакуировать его «Лэнд Ровер». Если в ближайшее время мужчина не приступит к погашению задолженности, машина будет передана на оценку с последующей реализацией на торгах.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»