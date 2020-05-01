Евгений Куйвашев провел совещание по возможному открытию торговых центров

13:39 | 18.05.2020

Фото: страница Евгения Куйвашева в Instagram

Сегодня, 18 мая, Евгений Куйвашев провел совещание, посвященное возможному открытию торговых центров в Свердловской области. Помимо чиновников на совещании присутствовали и представители бизнеса. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Вопрос о дате открытия торговых центров до сих пор остаётся без ответа.



«Мы обсуждаем сегодня вопрос поэтапного снятия ограничений. Сегодня он стоит особенно остро. Мы понимаем, что одна из самых пострадавших категорий — это предприниматели, собственники торговых сетей, магазинов непродовольственных товаров. Мы прекрасно понимаем, что представители малого и среднего бизнеса терпят убытки. Вместе с тем нужно, чтобы и вы понимали, в какой ситуации мы все находимся, с чем сегодня сталкиваемся, какова угроза распространения коронавируса», — сказал губернатор.



Ранее Евгений Куйвашев говорил о поэтапном открытии торговых центров, с соблюдением определенных условий, с 19 мая 2020 года. Однако указ об этом до сих пор не подписан.



Напомним, что на прошлой неделе Дмитрий Козловских – руководитель регионального Роспотребнадзора, выступил против снятия ограничений введённых в связи с масштабным распространением коронавируса нового типа.



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