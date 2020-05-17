Новости дня
11:13 | 18.05.2020
Организатор «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге пошел под суд по «наркотической» статье
Согласно окончательному обвинению, Виталий Мельников обвиняется по ч.3 ст.30 п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере»). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Уголовное дело направлено в суд и будет рассматриваться в Каменске-Уральском.
По данным veved.ru, в последнее время у Виталия Мельникова были серьезные финансовые проблемы.
© «Вечерние ведомости»
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