Организатор «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге пошел под суд по «наркотической» статье

11:13 | 18.05.2020

Организатор ряда спортивных мероприятий в Екатеринбурге, в том числе популярной у горожан «Майской велопрогулки» Виталий Мельников предстанет перед судом по «наркотической» статье. Как стало известно veved.ru, он был задержан оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков свердловского ГУ МВД еще в конце 2019 года в Каменске-Уральском.



Согласно окончательному обвинению, Виталий Мельников обвиняется по ч.3 ст.30 п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере»). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.



Уголовное дело направлено в суд и будет рассматриваться в Каменске-Уральском.



По данным veved.ru, в последнее время у Виталия Мельникова были серьезные финансовые проблемы.

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