Возвращение к плановым приёмом в больницах Среднего Урала станет ключевым этапом ослабления карантина

17:36 | 16.05.2020

В Свердловской области возвращение к плановым приёмам в больницах станет ключевым направлением ослабления особого режима. Об этом губернатор Евгений Куйвашев сообщил в своём Instagram.



Глава региона напомнил, что ограничение плановых приёмов было введено исключительно из соображений заботы о безопасности людей.



«Сейчас мы прорабатываем меры ослабления особого режима. И одним из ключевых направлений станет как раз снятие запретов на плановые посещения специалистов – прежде всего, в муниципалитетах, где эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекцией, более благополучна. При этом мы будем очень внимательно продумывать условия таких посещений. В частности, одним из решений может стать разведение потоков пациентов, когда, например, в утренние часы врачи будут принимать только возрастных жителей, а уже после – всех остальных. Отдельно, безусловно, будет проработан вопрос и с приемами детей. Сейчас, например, после консультаций с экспертами очень осторожно возобновляем их вакцинацию»,- отметил Евгений Куйвашев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»