В зоопарке Екатеринбурга появился африканский сервал

17:26 | 16.05.2020

Фото: екатеринбургский зоопарк

В Екатеринбургском зоопарке появился новый питомец – африканский сервал. Дикую кошку зовут Шен.



Маленьким котёнком он попал в руки любителей содержать экзотику в домашних условиях, но в итоге сменил нескольких хозяев и очутился в зоопарке, где ему выделили тёплый вольер по соседству с ягуарами.



«Шен в меру любопытен, полон чувства собственного достоинства и очень игрив», - отмечают в зверинце.



На прогулку сервал выходит в уличную резиденцию, которая расположена на втором этаже, над клеткой со львами. На завтрак он любит получать красную рыбу, которую ест прямо из рук сотрудников зоопарка.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»