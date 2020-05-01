Путин возмутился ситуацией с дополнительными выплатами медикам

17:32 | 15.05.2020

На совещании по открытию медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19 Владимир Путин жёстко раскритиковал работу по выплатам медикам проводимую в регионах. Президент заявил, что ранее, давая поручение главам регионов, называл конкретные сроки и цифры доплат, а вместо этого ответственные за это чиновники, «развели бюрократическую канитель».



«Ведь я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для всего медперсонала, там для экипажей скорой помощи и так далее. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными. Не за время там — 5, 10 минут или два часа. А за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там чё-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать что ли? Нет. Надеюсь. Надеюсь, что вот за сегодняшний день, если где-то что-то не сделано, будет всё сделано окончательно просто. Повторяю, в понедельник, во вторник к этому еще вернусь», – сказал президент.





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