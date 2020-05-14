В Нижнем Тагиле из горящего дома спасли двух человек

09:32 | 15.05.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Нижнем Тагиле загорелся пятиэтажный дом на улице Орджоникидзе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 5:18. На место происшествия выезжали девять человек личного состава на двух спецмашинах. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам были спасены два жильца.



Установлено, что горело домашнее имущество в квартире на втором этаже. Все работы на месте завершились в 5:49. Информации о пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»