На 2,5 года введут ограничение движения на трассе Екатеринбург-Челябинск

С 8 июня на подъезде к Екатеринбургу со стороны Челябинска, на 79-121 км автодороги М-5 «Урал», введут ограничение движения транспорта из-за капитального ремонта трассы.Все работы, согласно плану, продлятся 2,5 года. Таким образом, к ноябрю 2022 года транспортное сообщение между Челябинском и Екатеринбургом будет осуществляться по четырем полосам движения (сейчас полосы две).В этом году трасса будет расширена на участке в 13 км, в следующем - в 14 км. На оставшемся участке работы проведут уже в 2022 году. Временное ограничение будет осуществлено в виде снижения скорости или организации реверсивного движения с 8 июня 2020 года.