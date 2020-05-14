В Свердловской области утвердили тарифы на лечение COVID-19 дома

20:43 | 14.05.2020

Фото: medrussia.org

В Свердловской области утверждены тарифы на лечение пациентов с коронавирусом дома, об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.



Так, тариф на одного пациента составит 7200 рублей. Дома смогут лечиться пациенты с бессимптомным течением болезни.



В эту сумму входят препараты, подтвердившие свою эффективность при лечении заболевания, а также исследования на наличие вируса, компьютерная томография или рентген, ЭКГ и другие исследования.



Лечение легкой формы COVID-19 в среднем займет 14 дней.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»