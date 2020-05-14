В Екатеринбурге большинство магазинов выполняют требования Роспотребнадзора

19:47 | 14.05.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице большинство магазинов выполняют требования Роспотребнадзора в период COVID-19.



Во время проверки торговых центров на предмет соблюдения противоэпидемических и санитарных мер, специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проверяли наличие журналов термометрии, систему проветривания, дезинфекции помещений, а также наличие антисептика и средств защиты для посетителей и сотрудников.



«Все мероприятия, которые должны соблюдать организации торговли, разосланы предприятиям, – сказал ведущий специалист-эксперт центрального екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Нарожный. – И от того, как сотрудники торговых центров соблюдают масочный режим и как часто проводится дезинфекция помещений, зависит здоровье, а порой и жизнь людей».



Крупных нарушений в ходе проверки специалисты не выявили.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»