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18:01 | 14.05.2020
Фото: gorod24.online
Нарушителей режима самоизоляции в Свердловской области оштрафовали на 4,6 млн рублей
С конца марта суды рассмотрели 1,8 тысяч дел, связанных с нарушением особого режима. По 434 делам были вынесены предупреждения. По 121 делу по факту нарушений работы предприятий было вынесено постановление о приостановлении деятельности на определенный срок, по 53 делам производство было прекращено.
1,5 тысяч дел касались нарушений по части 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), 196 дел - части 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), 55 дел - части 1 статьи 6.3 КоАП РФ, 18 дел – статьи 19.4 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор»), 24 дела - статьи 38 закона Свердловской области («Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»).
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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