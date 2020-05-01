В Екатеринбурге изменят движение автобусного маршрута №76

В уральской столице маршрут №76 «Синие камни – Контрольная» продлят до ТЦ «МЕГА».Обновленная маршрутная схема размещена в проектной документации на портале Госзакупок. Согласно схеме, общественный транспорт после станции «Контрольная» продолжит путь по Московскому тракту. Новая конечная остановка будет располагаться на парковке у торгового центра.Изменения маршрута станут действительны после проведения торгов в конце лета – начале осени 2020 года. Отметим, сегодня до «МЕГИ» можно добраться на автобусах №№ 06, 12, 25, 26, 27, 37 и 63.Добавим, горадминистрация Екатеринбурга ищет подрядчика на обслуживание маршрутов №№ 25, 27, 28, 50, 54, 59, 60 за 422,7 миллионов рублей. Основным требованием для исполнителя является возможность вместить в транспорт не менее 82 пассажиров. Заявки на участие принимаются до 2 июня.