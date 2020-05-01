Около ТРЦ «Мега» появились танцующие скворцы

09:40 | 14.05.2020

Фото: Айше Агекян / Instagram

В Екатеринбурге на парковой территории ТРЦ «Мега» появился арт-объект из сотни птиц под названием «Мурмурация» или «танец скворцов». Инсталляцию создали стрит-артеры Рома Инк и Егор Горе.



– Идея была навеяна реальными природными явлениями. На создание арт-объекта художников также вдохновила удивительная способность птиц за доли секунд считывать информацию о передвижении каждой отдельной особи в огромное стае и их уникальное мастерство удерживать в небе нерушимые фигуры, – написала в своем аккаунте в Instagram управляющая «Меги» Айше Агекян.



В ТРЦ считают, что «танец скворцов» станет центром притяжения, а также символом тех связей, которые помогают людям почувствовать целостность и единство.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»