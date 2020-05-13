На Урале простились с ветераном Великой Отечественной войны, освобождавшем Порт-Артур

20:10 | 12.05.2020

Фото предоставлено В.Н.Горелых

На Урале 11 мая ушел из жизни после продолжительной болезни легендарный ветеран Великой Отечественной войны полковник МВД в отставке Ефим Штейнварг, принимавший участие в освобождении Порт-Артура, об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.



«14 августа 1945миз моряков, старшин и офицеров был сформирован отряд для высадки и участия в боях с империалистической Японией. Транспортным самолетом подразделение, в котором он находился, направили в порт Дайрен, где бойцы принимали участие в боях с Японией за освобождение города Дальний. Затем советские солдаты занимались разобщением и ликвидацией отдельных бандитских групп японцев, укрывавшиеся в районе Квантунского полуострова и оказывали вооруженное сопротивление до ноября 1945 года, после чего отряд вернулся в г. Владивосток в Тихоокеанский флотский экипаж. До 1951 года он служил в морских пограничных войсках КГБ на Тихом океане», - рассказал Валерий Горелых.



После этого Ефим Матвеевич поступил в органы внутренних дел. Штейнварг прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела УУР УВД Свердлоблисполкома. Он работал над раскрытием самых опасных и трудных преступлений, за свою жизнь получил медали «За победу над Японией», «За доблестный труд», «За безупречную службу» 1,2,3 степени, «Ветеран труда».



Прощание с героем состоится 13 мая 2020 года с 13:00 до 14:00 в Екатеринбурге по адресу ул. Серафимы Дерябиной, д.41а, Дом прощания «Вознесение», Георгиевский зал, 3 этаж.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»