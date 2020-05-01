В Екатеринбурге организатор концерта заплатил штраф из-за отказа вернуть деньги за билеты

09:52 | 13.05.2020

Фото: sm-news.ru

В Екатеринбурге организатор концерта ООО «Эмси» отказался возвращать свердловчанину деньги за билеты на концерт. Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в результате организатору пришлось заплатить штраф.



Стоимость купленных билетов составила 18 тысяч рублей. После поступившего заявления специалисты Консультационного пункта для потребителей подготовили заявление в суд.



Судья постановил взыскать с организатора денежные средства в размере около 30 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»