Свердловский омбудсмен заявила, что деньги на выплаты водителям скорой надо брать из бюджета Екатеринбурга

21:02 | 12.05.2020

Фото: itsmycity.ru

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила, что средства на выплаты водителям скорой помощи нужно брать из бюджета Екатеринбурга. В ходе пресс-конференции она отметила, что письмо об этом главе города уже подготовлено.



«Мы направили письмо главе Екатеринбурга. Мы считаем, что тот, кто решил отдать на аутсорсинг, должен сам оплачивать эти затраты», – сказала Мерзлякова.



Напомним, что сумма выплат для водителей скорой помощи должна составлять 25 тысяч рублей в месяц до окончания пандемии COVID-19.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»