Алексей Василевский продолжит играть в «Автомобилисте»

17:53 | 12.05.2020

Фото: пресс-служба «Автомобилиста»

В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» продолжает формировать состав команды следующего сезона. Один из лучших защитников команды Алексей Василевский остается в Екатеринбурге еще на три сезона.



Напомним, за пять лет игры за «Авто» Василевский сыграл 289 матчей, набрав 97 (38+59) очков. В прошедшем сезоне Алексей стал самым результативным защитником команды, набрав 27 (11+16) очков при показателе полезности +8. Принимал участие в международных турнирах в составе олимпийской сборной, в сезоне-2018/19 выступал на этапах Евротура в составе основной национальной команды России - 3 (1+2) очка в 8 матчах.



Добавим, воспитанник клуба Максим Рассейкин переходит в минский клуб «Юность», который в этом сезоне стал лучшим в Беларуси.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»