На Среднем Урале разгорелся пожар площадью 216 квадратных метров

17:26 | 12.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в селе Деево Алапаевского муниципального образования горело складское помещение с сеном. На площади 216 квадратных метров сгорело более сотни тюков.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 13:47 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали девять спасателей на четырех спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 15:18 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»