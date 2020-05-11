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17:26 | 12.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На Среднем Урале разгорелся пожар площадью 216 квадратных метров

Сегодня в селе Деево Алапаевского муниципального образования горело складское помещение с сеном. На площади 216 квадратных метров сгорело более сотни тюков.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 13:47 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали девять спасателей на четырех спецмашинах.

Все работы на месте происшествия завершились в 15:18 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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