В Свердловской области местному жителю грозит реальный срок за избиение сотрудников ДПС

16:18 | 12.05.2020

Фото: yandex.ru

Прокуратура Пригородного района Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя села Николо-Павловское. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).



Как сообщает прокуратура Свердловской области, инцидент произошел 5 марта. Обвиняемый ехал на пассажирском сидении автомобиля «ВАЗ 21213» по дороге «Николо-Павловское – Алапаевск», когда машину попытались остановить два инспектора отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД России «Нижнетагильское». Водитель, также как и пассажир, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться, проехал мимо и застрял в поле.



Когда представители Госавтоинспекции приблизились к автомобилю, ни водитель, ни пассажир не отреагировали на просьбы выйти из машины. Более того, пассажир, желая воспрепятствовать действиям сотрудников правоохранительных органов, начал наносить инспекторам удары руками и ногами по их рукам и ногам. Позднее эксперт зафиксировал ссадины на телах сотрудников ДПС.



Обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Несмотря на это уголовное дело направлено в Пригородный районный суд Свердловской области. Санкция за совершенное правонарушение предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»