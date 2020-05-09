В России выявили еще 11 656 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в России выявлено 11 656 заболевших коронавирусом в 84 регионах, из них 5417 (46,5%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Кроме того, из больниц выписано по выздоровлению еще 5495 человек.Всего в стране выявлено 221 344 заболевших в 85 регионах страны. На данный момент Россия находится на третьем месте в мире по количеству случаев коронавируса. Число выздоровевших пациентов в стране увеличилось до 39 801 человека.Кроме того, за сутки зафиксировано 94 летальных случая. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончалось 2009 человек.