Ночью в Екатеринбурге полыхала «Волга»

10:31 | 11.05.2020

Фото: Инцидент Екатеринбург

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице 8 Марта загорелась «Волга». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сообщение о пожаре поступило в 02:59. На место возгорания незамедлительно выехали спасатели. Оказалось, что на площади 5 квадратных метров огонь повредил салон автомобиля «ГАЗ 31102».



С пожаром в течение трех минут справились семь спасателей. К счастью, никто не пострадал.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»