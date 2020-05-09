Екатеринбург попал в Книгу рекордов России за самое массовое исполнение песни «День Победы»

14:20 | 10.05.2020

Фото: организаторы акции

В Екатеринбурге более 12 тысяч человек исполнили песню «День Победы». За достижение уральская столица попала в Книгу рекордов России.



«4 тысячи 152 заявки и 12 тысяч 456 участников. Рекорд установлен», — сказал главный редактор издания Станислав Коненко.



В онлайн-марафоне принимали участие также жители Крыма, Татарстана, Саратова, Краснодарского края, Израиля, США, Франции, Великобритании, Центральноафриканской Республики, Киргизии, Казахстана и Грузии, таким образом, знаменитую композицию исполнили на 13 языках.



Самым юным исполнителем стал двухлетний Захар Хутченко из села Каново Ставропольского края, а самым пожилым 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Ораз Мамралиев.



75 лучших исполнителей пригласят для участия в телевизионных и концертных мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Великого Отечества сыны».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»