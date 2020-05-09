У священника в Свердловской области нашли COVID-19

13:36 | 10.05.2020

Фото: shahti.bezformata.com

У настоятеля Свято-Николаевского мужского монастыря Игумена Иеронима нашли коронавирус. Из-за этого в Верхотурье на карантин закрыли два монастыря, об этом рассказали в оперштабе.



Речь идет о Свято-Покровском женском монастыре и Свято-Николаевском мужском монастыре. Записки и требы на молитву принимаются только через интернет.



На данный момент сам священнослужитель проходит лечение в больнице.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»