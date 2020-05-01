Директор уральского научно-исследовательского ветеринарного института Ирина Шкуратова поздравила ветеранов с Днём Победы

21:02 | 9.05.2020

Фото: скриншот видеообращения

Директор уральского научно-исследовательского ветеринарного института, доктор ветеринарных наук, профессор Ирина Шкуратова поздравила ветеранов с Днем Победы. В своем видеообращении для veved.ru она пожелала здоровья, улыбок и оптимизма.



«В этот святой для каждого россиянина день позвольте низко поклониться вам за ваш подвиг, за вашу величайшую Победу, за то, что уже 75 лет мы живем под мирным небом. Пожелать вам здоровья, оптимизма, улыбок, чтобы рядом всегда были близкие люди».





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