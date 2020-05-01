Новости дня
16:34 | 9.05.2020
Фото: скриншот видеообращения
«Мы получили счастливейшее детство»: с Днем Победы героев войны поздравила председатель совета ветеранов учреждения социальной сферы Верх-Исетского района города Екатеринбурга Ирина Федорова
«Это вы силой своего внутреннего характера, своим внутренним стержнем, своей волей ковали победу в тылу. Мой отец в 14 лет встал к мартеновской печи, дед был на броне всю войну. Он приходил домой измученным. Я знаю своих родственников, и вы трудились точно также все. Я с болью смотрела пенсионные дела, когда работала в социальной сфере, наших пожилых людей, работающих в совхозах, как им было трудно. Мы пережили это, мы смогли, мы были вместе. И нам, послевоенным детям, досталось огромное счастье, что мы жили с вами, мы питались силой вашего характера. Мы получили счастливейшее детство, детство было замечательным. Дальше была юность, мы получили отличное образование, которое было необходимо нашей родине. Мы трудились, мы старались, мы делали страну вместе с вами ещё лучше.
Я поздравляю всех, уральцев, всю страну, всех ветеранов, всех людей! С Днем Победы! Счастья, здоровья, мирного неба над головой!».
© «Вечерние ведомости»
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