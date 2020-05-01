Питерские поэты записали видеопоздравления с Днем Великой Победы

16:10 | 9.05.2020

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Поэты из культурной столицы присоединились к поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны и других россиян с Днем Победы, передает корреспондент veved.ru.



Поэт, член литературного объединения авторов Донбасса «Стражи весны» Дмитрий Бобылев отмечает важность это дня: «Это самый главный праздник для нашей страны, потому что он объединяет нас и старшее поколение. У нас не так много общего, кроме страны, которую они отстояли и в которой мы живем».



Дмитрий завершил речь своим стихотворением о войне глазами ребенка:



Любительский театр играл войну

Без формы, без окопов и винтовок -

Был вымышленный мир предельно тонок,

И кровь не разливалась на полу.



Но в сердце кто-то маленький пролез

Реветь навзрыд, когда убили "наших".

И так хотелось отыскать шалашик,

Где прятал деревянный пистолет!







К поздравлению с 75-летием Победы присоединилась и Мария Леонтьева, поэтесса из Санкт-Петербурга и президент поэтического конкурса «Собака Керуака»: «Поздравляем всех ветеранов и не только с праздником 9 мая, который мы очень любим и обычно встречаем его вместе с Бессмертным Полком, идя по Невскому проспекту. Но в этом году не получается, поэтому мы просто всех поздравляем: праздник очень важный и мы его любим».





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»