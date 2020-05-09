«Мы все наследники этой Победы»: депутат Госдумы Дмитрий Ионин поздравил свердловчан с праздником Великой Победы

11:45 | 9.05.2020

Фото: скриншот видеообращения

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин поздравил свердловчан с праздником Великой Победы. В своём обращении для veved.ru Дмитрий Ионин отметил, что все мы являемся наследниками Победы и должны преумножить то, что досталось нам от предков:



«Дорогие друзья! Наступил исторический день – 75 лет великой Победе советского народа над захватчиками, которые пытались, по сути, поработить всю нашу страну. Это великое наследие. Мы все наследники этой Победы и главное для нас – сохранить и приумножить то богатство, которое оставили нам наши предки, и ни в коем случае его не потерять. Вспомним и помянем тех, кто не вернулся с фронтов. Вспомним и помянем тех, кто воевал и вернулся, но кого сегодня уже нет с нами. И, конечно же, отдадим дань уважения и благодарности тем ветеранам, которые ещё живы. С великим праздником всех нас, дорогие друзья!».





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