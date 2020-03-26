Лечение в стационарах Свердловской области проходят 1365 граждан с COVID-19

20:57 | 8.05.2020

Фото: cyprus-mail.com



В Свердловской области 1365 граждан, зараженных COVID-19 проходят лечение в стационарах, об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Напомним, что всего в области подтверждено 1584 случая заражения COVID-19.



Больше всего случаев выявлено в Екатеринбурге (1022), на втором месте Полевской (42), на третьем Нижний Тагил (27).

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»