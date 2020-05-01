В Москве «омбудсмену полиции» избрали меру пресечения

19:38 | 8.05.2020

Фото: скрин видео

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя, избрав меру пресечения в виде ареста на срок два месяца до 6 июля бывшему полицейскому, создателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.









Он был задержан накануне оперативниками УСБ ГУ МВД России по Москве по обвинению в вымогательстве в размере 300 тысяч рублей у экс-сотрудника столичной полиции за нераспространение фотографий личного характера.



«В октябре 2017 года ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ", - заявлял ранее руководитель пресс-службы московского полицейского главка. Владимир Васенин.



После того как, заявитель отказался выплатить обозначенную сумму, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях и стали доступны широкому кругу лиц.



Расследованием уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в крупном размере»), занимается ГСУ ГУ МВД России по Москве. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

© «Вечерние ведомости»