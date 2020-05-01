В Каменске-Уральском 17 спасателей тушили воспламенившееся электрооборудование

17:07 | 8.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в Каменске-Уральском на площади 50 квадратных метров полыхали стеллажи, стены, оконные рамы и электрооборудование в складском помещении на улице Рябова.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 10:06 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 17 спасателей на пяти спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в течение часа. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»