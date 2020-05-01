В Екатеринбурге завершилась подготовка Вечных огней к 9 мая

17:13 | 7.05.2020

Фото: tagilcity.ru

Сотрудники АО «Екатеринбурггаз» завершили техобслуживание и подготовку к 9 мая двух Вечных огней в столице Урала. Один из них расположен на улице Коммунаров, второй – на Широкореченском военно-мемориальном комплексе.



В ходе работ специалисты привели в порядок декоративные плиты и установили новый защитный механизм для предотвращения попадания мусора в чашу Вечного огня на площади Коммунаров. Во время демонтажа газовики обнаружили и убрали в камере горения стеклянную бутылку и остатки цветов. Мусор забивает форсунки и огонь гаснет. Теперь этого удастся избежать.



Напомним, Вечрный огонь на Коммунаров был зажжен в 1959 году на месте захоронения погибших в Гражданской войне. В 2007 году на мемориал была завезена земля с мест сражений Великой Отечественной войны.



На Широкореченском мемориале Вечный огонь был зажжен в 2015 году после реставрации комплекса.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»