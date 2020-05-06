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11:27 | 7.05.2020
Фото: aqua-info.org
Энергетики в Свердловской области переходят на летний режим работы
В пресс-службе Свердловского филиала «Т Плюс» напомнили, что в последнюю очередь батареи остынут на объектах здравоохранения, образования, в детсадах, домах ветеранов (инвалидов). Полное прекращение подачи теплоносителя займёт 1-2 дня. При этом горячее водоснабжение в этот период прерываться не будет.
С 18 мая в Екатеринбурге, Берёзовском и Верхней Пышме стартуют опрессовки. Гидравлические испытания теплосетей на весенне-летний период 2020 года традиционно пройдут в три этапа (первый – до 21 мая, второй – с 29 июня по 2 июля, третий – с 3 по 6 августа). Перед испытаниями температура горячей воды будет понижена до 40 градусов Цельсия.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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