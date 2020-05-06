Клещи покусали почти 4,5 тысячи свердловчан

09:30 | 7.05.2020

На Среднем Урале клещи покусали 4 494 человека, в том числе 1 272 ребёнка. Показатель вырос более чем в два раза по сравнению с концом апреля. В прошлом году в это время пострадавших было в 1,7 раз меньше (2 653).



С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано шесть человек (в том числе три ребёнка), «клещевой иксодовый боррелиоз» – 12 человек (в том числе восемь детей).



Клещи активизировались в 59 свердловских муниципалитетах. В Екатеринбурге 1698 покусанных горожан, в том числе 366 детей. Наибольшее количество пострадавших выявлено также в Слободо-Туринском, Тугулымском, Пышминском, Байкаловском, Алапаевском районах, Каменске-Уральском, Талице, Берёзовском и Верхотурье.



По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в лабораториях исследовано 1925 снятых с людей особей, антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 34 пробах. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выявлен в 589 пробах из 1626. Другие инфекции выявлены в 28 пробах из 1068.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»