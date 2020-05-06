Из-за бесхозной сумки на остановке Луначарского парализовано транспортное движение

Сегодня вечером в Екатеринбурге на трамвайной остановке на перекрестке Луначарского-Декабристов около здания администрации Октябрьского района обнаружили бесхозную сумку. В связи с этим оказалось парализовано транспортное движение, передает с места событий корреспондент veved.ru.На место происшествия подъехали пожарная машина и ППСП. На 80 метров к сумке никого не подпускают, из-за чего в пробку встали пять трамваев, а людям приходится обходить закрытый участок.– Вызвали специалистов, чтобы точно убедиться, что никакой угрозы нет. На данный момент причин для переживаний нет. Как это часто бывает, кто-то из забывчивых граждан оставил свою сумку. Но создана зона безопасности, и представители МВД ожидают с минуты на минуту прибытия саперов, – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.Как сообщает корреспондент veved.ru, саперы управились с проблемой буквально за пять минут. Выяснилось, что угрозы бесхозная сумка не представляет.