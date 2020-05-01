Масочный режим введут на всей территории Среднего Урала

19:17 | 6.05.2020

Фото: 1obl.ru

На заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 свердловский губернатор Евгений Куйвашев поддержал инициативу глав муниципалитетов о введении масочного режима на всей территории Среднего Урала.



Согласно данной инициативе, всем свердловчанам необходимо будет надевать медицинские и тканевые маски в общественных местах, магазинах и общественном транспорте ради обеспечения своей безопасности и безопасности окружающих.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»